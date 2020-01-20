"Сделали маленький шаг вперед": Лавров подвел итоги конференции по Ливии

Как заявил дипломат, участники согласовали подробный документ, в котором содержатся ряд предложений и рекомендаций по урегулированию конфликта.
"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению с прошлой встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", - заявил и.о. министра иностранных дел.
Конференция по Ливии завершилась в Берлине в воскресенье. В ней приняли участие представители России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции, ЕС и ООН.
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