Казус на конференции: Меркель и Макрон "потеряли" Путина на фотосессии

Меркель и Макрон заметили, что президента России нет на протокольной фотосъемке, и стали оглядываться по сторонам. Канцлер Германии начала интересоваться у генсека ООН Антониу Гутерреша, где Путин, который должен был стоять рядом с ней. Спустя мгновение российский лидер присоединился к собравшимся.
Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В саммите приняли участие представители России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Китая, Египта, Алжира, ОАЭ, Италии и США.
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