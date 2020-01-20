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Казус на конференции: Меркель и Макрон "потеряли" Путина на фотосессии

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Перед началом конференции по Ливии в Берлине произошел казус. На совместной фотосессии канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потеряли российского лидера Владимира Путина.

Меркель и Макрон заметили, что президента России нет на протокольной фотосъемке, и стали оглядываться по сторонам. Канцлер Германии начала интересоваться у генсека ООН Антониу Гутерреша, где Путин, который должен был стоять рядом с ней. Спустя мгновение российский лидер присоединился к собравшимся.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В саммите приняли участие представители России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Китая, Египта, Алжира, ОАЭ, Италии и США.

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