История чудесного спасения: семья с младенцем выжила в авиакатастрофе в Алма-Ате

В декабре 2019 года лайнер, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту при взлете и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли.

Среди выживших пассажиров оказалась семья с младенцем.

Выжившая Саттыгуль Усен вспоминает, что самолет начало шатать, она сильно испугалась, у нее на руках была грудная дочь. Девушка начала молиться. Когда девушка пришла в себя, самолет уже упал, а ребенка рядом не было. Оказалось, что ее пятимесячную дочь вынес из-под обломков спасатель.

Саттыгуль сделали три операции, ее состояние было очень тяжелым, сейчас она идет на поправку.

Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета.

История спасения семьи из Казахстана — в видео.

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