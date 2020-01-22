США собираются воевать в космосе, чем ответит Россия

Американский президент Дональд Трамп инициировал создание нового рода американских войск – космических сил,.

Военный бюджет США на 2020 год заложена сумма в 40 миллионов долларов на развитие подразделения. Пока в штате всего 200 военнослужащих, и только что назначен первый командующий, но в Пентагоне заявляют, что в ближайшем будущем космическим войскам будет отдан приоритет наравне с военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными силами.

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