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Шаги к Победе: как идет строительство "Дороги Памяти" в парке "Патриот"

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В подмосковном парке "Патриот" полным ходом идет строительство филиала Центрального музея Вооруженных сил России "Дорога Памяти". 

Мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" возводится по периметру территории главного храма Вооруженных сил России. Длина галереи будет равна 1418 шагам - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Экспозицию музея выстроят по хронологическому принципу. В ней будет увековечен подвиг 33 миллионов участников войны. 

Открыть "Дорогу Памяти" планируется одновременно с храмом в День Победы, 9 мая 2020 года. 

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