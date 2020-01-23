Шаги к Победе: как идет строительство "Дороги Памяти" в парке "Патриот"

Мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" возводится по периметру территории главного храма Вооруженных сил России. Длина галереи будет равна 1418 шагам - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Экспозицию музея выстроят по хронологическому принципу. В ней будет увековечен подвиг 33 миллионов участников войны.

Открыть "Дорогу Памяти" планируется одновременно с храмом в День Победы, 9 мая 2020 года.

Читайте также: