Шаги к Победе: как идет строительство "Дороги Памяти" в парке "Патриот"

Мультимедийный музейный комплекс "Дорога памяти" возводится по периметру территории главного храма Вооруженных сил России. Длина галереи будет равна 1418 шагам - именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Экспозицию музея выстроят по хронологическому принципу. В ней будет увековечен подвиг 33 миллионов участников войны.
Открыть "Дорогу Памяти" планируется одновременно с храмом в День Победы, 9 мая 2020 года.
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