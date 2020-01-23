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Обрадовались снегу и разбежались: в Екатеринбурге ловили беглых цирковых слоних

© Видео РИА Новости
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200123/1029297254/Obradovalis-snegu-i-razbezhalis-v-Ekaterinburge-lovili-dvukh-beglykh-tsirkovykh-slonikh.html

В Екатеринбурге поймали двух цирковых слоних, которые сбежали во время подготовки к отъезду на гастроли в Санкт-Петербург. 

Слоних Карлу и Ранию ловили сотрудники цирка вместе с сотрудниками ГИБДД. Последние перекрывали движение и обеспечивали безопасность на дороге. 

В цирке произошедшее объяснили тем, что слонихи хотели "получить эмоции перед длительным переездом".  

"Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы (территории - ред.) слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега", - рассказали в екатеринбургском цирке.

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