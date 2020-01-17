23:30 17 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Поиск
Видео

В хороводе, с дельфинами, в небе: видеоподборка редких кадров с Путиным за 20 лет

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102925/99/1029259923.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200117/1029260558/V-khorovode-s-delfinami-v-nebe-videopodborka-redkikh-kadrov-s-Putinym-za-20-let.html

К 20-летию нахождения Владимира Путина на постах президента и премьер-министра России на сайте главы государства опубликован интерактивный альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей.

Большая часть кадров - эксклюзивные. Их сняли личные фотографы и операторы главы государства. В альбоме каждому году посвящен отдельный раздел, куда вошли яркие моменты жизни президента за последние два десятилетия.

В подборке есть редкие кадры, на которых Владимир Путин плавает с дельфинами на Кубе, танцует русские народные танцы во время ужина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим и многие другие. 

Читайте также: 

Теги:
Владимир Путин


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фото недели: протесты и их последствия в Сухуме, Париже и Бейруте
В хороводе, с дельфинами, в небе: видеоподборка редких кадров с Путиным за 20 лет
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться