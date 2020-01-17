В хороводе, с дельфинами, в небе: видеоподборка редких кадров с Путиным за 20 лет

К 20-летию нахождения Владимира Путина на постах президента и премьер-министра России на сайте главы государства опубликован интерактивный альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей.

Большая часть кадров - эксклюзивные. Их сняли личные фотографы и операторы главы государства. В альбоме каждому году посвящен отдельный раздел, куда вошли яркие моменты жизни президента за последние два десятилетия.

В подборке есть редкие кадры, на которых Владимир Путин плавает с дельфинами на Кубе, танцует русские народные танцы во время ужина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим и многие другие.

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