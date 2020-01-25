Революционер построил, выпускники сожгли: тяжелая судьба Гудаутской школы №5

Здание Гудаутской школы № 5 было построено в конце XIX века революционером Дмитрием Кобахия. В 1902 году он открыл школу в своем доме.

Накануне 100-летия школы в 1996 году бывшие выпускники учинили пожар в школе. Более 20 лет учителя занимаются с детьми в постройках на территории школы. Условия здесь жуткие – крыша протекает, полы прогнили, классы отапливают буржуйкой. Но, несмотря на все, школа продолжает функционировать.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Это точный адрес школы? - сомневается оператор, медленно доставая камеру из чехла и внимательно разглядывая здание без окон.

- Так точно, – получает он в ответ.

Минуя ступеньки, попадаем в просторный двор Гудаутской школы №5. У центрального входа установлены относительно новые пластиковые двери. Только они и намекают на то, что жизнь здесь все-таки существует.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская школа № 5

С левой стороны от школы расположились старые постройки, напоминающие хибары. Несмотря на ветхость этих сооружений, в них все же занимаются ученики.

Из окон хибар торчат трубы от буржуйки, из которых идет дым. Значит, в школе уже начались уроки.

Сзади к основному корпусу здания прилегает пристройка. Как выясняется, именно здесь после пожара расположилась основная часть классов. На веранде встречаем учительницу по абхазскому языку и литературе Ингу Цейба. Она сразу же приглашает в учительскую. У входа в кабинет висит портрет абхазского революционера Дмитрия Кобахия, который в 1896 году построил это здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук Портрет абхазского революционера Дмитрия Кобахия

В небольшой комнате ютятся директор, завуч, деловод, учителя… Словом, все, кроме учеников.

Пожар на юбилей и трагическая судьба поджигателей



"Наша школа – одна из первых в Абхазии, наряду с Окумской и Сухумской горской, – с гордостью подчеркивает директор Зульета Барцыц. – Здание это принадлежало революционеру Дмитрию Кобахия, который 1896 году построил на этом месте себе дом. В 1902 году Дмитрий Кобахия решил открыть у себя в доме школу. Он продолжал здесь жить и работать, пока его не убили здесь же во дворе за его революционную деятельность".

© Sputnik / Томас Тхайцук Несмотря на ветхость этих сооружений, в них все же занимаются ученики

Школа, по словам Барцыц, имеет богатую историю. Сначала было всего лишь четыре класса. Позже в здании располагался техникум по подготовке учителей, русско-армянская школа, пионерский лагерь. После Отечественной войны народа Абхазии школа получила нумерацию и стала абхазской.

В 1996 году должны были отметить 100-летний юбилей исторического объекта. Но накануне школу сожгли.

Преступников вскоре поймали. Ими оказались двое бывших выпускников. На суде они сказали, что проникли в здание, потому что искали скелет человека в кабинете анатомии, а когда не нашли – решили поджечь здание. Бывшим выпускникам дали тюремные сроки, их также обязали заплатить компенсацию 77 миллионов рублей. Но ущерб никто так и не возместил.

"Их посадили. Но затем один в тюрьме покончил жизнь самоубийством, другой отсидел срок, вышел на волю, но затем попал в аварию, о его дальнейшей судьбе нам неизвестно. Компенсацию так и не заплатили", – добавила директор.

12 лет в хибарах

Пожар уничтожил основной корпус здания. Несмотря на это школу не закрыли. В уцелевших пристройке и двух хибарах, которые в советское время использовались как медпункт и столовая для летнего пионерского лагеря, обустроили классы.

12 лет учителя и дети занимались в жутких условиях.

"Учительская наша находилась в хибаре, где даже пола как такового не было. В дождь нас подтапливало. Все свое здоровье учителя оставили в этой комнате", – рассказывает Зульета Барцыц.

© Sputnik / Томас Тхайцук 12 лет учителя и дети занимались в жутких условиях

С 1996 года учителя писали коллективные письма главе государства и правительству республики с просьбой отремонтировать школу. Но все заканчивалось только обещаниями.

В 2008 году глас вопиющих все-таки услышали. В школе начали ремонт. Поменяли кровлю, установили пластиковую дверь у центрального входа, заштукатурили стены в правом крыле здания, восстановили четыре класса. Но на этом работы завершили. На все остальное не хватило денег.

Сейчас в отремонтированные кабинеты перевели учеников младших классов. Но еще два класса – восьмой и девятый – остаются в хибарах. По словам директора, в таких условиях даже скот не держат.

Зимой в двух классах холодно, даже несмотря на то, что топят буржуйку. В дождь крыша протекает. Ученики подставляют тазики и ведра, чтобы их не затопило. Но когда в хибарах уже невозможно сидеть из-за холода или задымленности, старшие классы объединяют и проводят совместные занятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук В отремонтированные кабинеты перевели учеников младших классов

"Часто мы делаем "объединенки". Идем в 10 класс, с которыми мы проводим уроки вместе. У них класс намного теплее, ветер не дует на той стороне. Учительница делит время пополам. Пока один класс выполняет задание, другой отвечает. И наоборот", – рассказывает ученица 9 класса Сария Габелия.

Но выхода у учителей и учеников нет. Школу не ремонтируют, а делать две смены не разрешают в городском отделе образования.

Непростой путь к знаниям

Сегодня в Гудаутской школе №5 обучаются 88 учеников. Последние два года их становится все меньше и меньше.

"В этом году в первом классе у нас всего четверо учащихся. Конечно, не все родители хотят, чтобы их дети обучались в таких условиях. Но те, кто к нам все-таки приходит, никуда отсюда потом не уходят. Школа им нравится, потому что здесь замечательные учителя, – подчеркивает Зульета Барцыц. – Наша школа по учебе не уступает всем остальным. Недавно проходила предметная олимпиада. Пятеро наших учеников заняли первые места. Это хороший показатель для школы, в которой обучаются всего 88 детей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сегодня в Гудаутской школе №5 обучаются 88 учеников

Хоть условия в некоторых классах жуткие, дети не планируют оставлять родную школу. Некоторые даже добираются сюда из сел. Например, ученица 9 класса Алина Пкин с двумя младшими братьями каждый день ездит в школу из села Мгудзырхуа.

"С первого класса учусь в этой школе. Каждый день добираюсь сюда из Мгудзырхуа на автобусе. Здесь учителя хорошие, и только из-за них и продолжаем ходить в эту школу. В моем родном селе есть школа, там условия получше, чем здесь. Но там нехватка учителей. Мы хотим учиться, и потому ездим сюда, – поясняет школьница. – В классе, как сами видите, нет условий. В плохую погоду здесь холодно, в дождь крыша протекает. Но это все не помеха для нас. Мы будем учиться здесь, независимо от условий".

© Sputnik / Томас Тхайцук Классы в школе отапливаются буржуйками

Школа без условий интересует не только учеников, но и учителей. Недавно сюда устроился молодой учитель географии Оскар Хинтба.

"Мне посчастливилось со вчерашнего дня работать в этой школе. Я знал про отсутствие условий здесь. Но это меня не остановило. Да, отремонтированная школа только способствует лучшему учебному процессу, помогает детям сконцентрироваться больше на учебе, им не приходится, например, отвлекаться на то, что нужно забросить в топку дрова или же переживать из-за того, что крыша протекает. Но самое главное – взаимоотношения учителя и учеников. А сложности делают нас только сильнее", – оптимистически настроен Оскар Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская школа № 5

В прошлом году здание школы изучили сотрудники департамента историко-архитектурного наследия Абхазии. Они отметили, что здание несет историческую ценность. Несмотря на то, что в здании уже прогнили междуэтажные балки, его легко можно отреставрировать. У дирекции вновь появилась надежда на то, что на школу все-таки обратят внимание и отремонтируют. В декабре 2019 года очередное коллективное письмо направили в правительство. Ответа пока не получили.

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