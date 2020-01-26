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Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями

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© Видео AP/РИА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200126/1029317187/Byvshiy-uznik-Osventsima-delitsya-vospominaniyami.html

Евгений Ковалев попал в Освенцим в 1943 году, тогда ему было 15 лет. На видео он делится воспоминаниями.

"Мы не надеялись, что мы будем жить. Абсолютно никто не надеялся. Вот-вот, сегодня-завтра, сегодня-завтра", – делится своими воспоминаниями Евгений Ковалев.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

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