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Путин поблагодарил за работу ушедших в отставку министров

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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшими членами правительства, ушедшего в отставку 15 января.

Глава российского государства поблагодарил бывших членов правительства за работу, отметив, что работать приходилось в непростых условиях, сложностей было много.

Он также заметил, что правительство под руководством Дмитрия Медведева сделало много важных вещей, полезных для долгосрочного, стратегического развития страны.

Путин пожелал бывшим членам правительства удачи на новых местах работы.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

Медведеву было предложено занять должность заместителя председателя Совета безопасности, о создании которой накануне сообщил президент Путин. Кроме того, Медведев останется председателем партии "Единая Россия".

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