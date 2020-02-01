Два случая заражения коронавирусом: ситуация в России

В субботу 1 февраля пресс-служба губернатора Забайкальском края сообщила, что выявленный больной коронавирусом идет на поправку.
Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
31 января ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.
В России 31 января выявили два первых случая заражения коронавирусом. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
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