Врачи рассказали о больном коронавирусом, выявленном в России

Накануне, 31 января, сообщалось, что в России зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом - в Тюменской области и Забайкальском крае.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Пациент, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идет на поправку, сообщает пресс-служба губернатора края со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

"В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)", — сказала Светлана Лапа.

Заболевший гражданин Китая был немедленно госпитализирован после пересечения границы и помещен в бокс.

В пресс-службе подчеркнули, что все люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

31 января ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.

В России 31 января выявили два первых случая заражения коронавирусом. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

Закрытие границы и запрет на въезд: Россия приняла меры по борьбе с коронавирусом>>

Граница России с КНР на Дальнем Востоке закрыта по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.

Новый коронавирус

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые впервые выделили в 1965 году. Эти вирусы поражают не только людей, но и домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Китайские ученые обнаружили ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей.

Симптомами нового типа коронавируса из Китая являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

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