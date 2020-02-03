Ил под слоем ила: на дне Черного моря нашли военный самолет

Самолет лежит на дне вверх брюхом под толстым слоем ила. Чтобы точно его идентифицировать специалистам в первую очередь надо будет добраться до номера двигателя. Кроме того, предстоит выяснить, если ли на борту останки экипажа, чтобы погибшие больше не числились пропавшим без вести.

Экспедицию к месту находки готовит центр морских исследований местного отделения Русского географического общества. Специалисты проведут все необходимые подводно-технические и исследовательские работы. Экспедиция будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ил-2 - советский поршневой бронированный штурмовик. Он был разработан в конце 30-х - начале 40-х годов прошлого века под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина. Ил-2 считается самым массовым боевым самолетом в истории, было выпущено более 36 тысяч таких машин.

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