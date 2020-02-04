Российские силы ПВО отразили "ракетный удар" на Урале, в Сибири и Поволжье

На Урале, в Сибири и Поволжье силы ПВО предотвратили условный ракетный авиаудар по объектам российской инфраструктуры.

Совместные учения дежурных сил ПВО проводились сразу в нескольких регионах с участием оперативно-тактической, армейской и военно-транспортной авиации Минобороны России. В роли "налетчика" выступили истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные Ан-26 и вертолеты Ми-8. Самолеты и вертолеты, взлетавшие с разных аэродромов, заходили в районы эшелонированной противовоздушной обороны с разных высот и разной скоростью.

В ходе учения радиолокационные станции "Небо" обнаружили и классифицировали приближающиеся цели и передали данные расчетам зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также экипажам МиГ-31.

В учениях принимали участие 12 самолетов и вертолетов, а также более 500 военнослужащих из состава служб наземного обеспечения полетов и подразделений связи и охраны.

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