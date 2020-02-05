В России испытали "Солнцепек": тяжелая огнеметная система

На видео показано, как экипажи ведут подготовку к стрельбам, а также сами пуски термобарических боеприпасов по условным целям - железобетонные, каменные, деревоземляные и заглубленные укрепления "врага".
ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
В начале февраля американские военные эксперты назвали "Солнцепек" идеальным оружием для зачистки укрепленных позиций противника.
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