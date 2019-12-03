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Финальные испытания: ракетный корабль "Ингушетия" отстрелялся в Черном море

© Sputnik / Максим Богодвид
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Малый ракетный корабль "Ингушетия" - восьмое судно модернизированной серии "Буян-М", построенной для Черноморского флота. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны России.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Малый ракетный корабль "Ингушетия", проходящий государственные испытания в Черном море перед включением в боевой состав Черноморского флота, выполнил стрельбу из артиллерийских комплексов, сообщает РИА Новости.

"На выходе в море экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода-изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям", - отрапортовал Рулев.

В реальных условиях применения корабельной артиллерии экипаж выполнил настройку систем управления кораблем и вооружением.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М".

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.

"Буяны-М" могут нести на своем борту сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" с боевой частью массой 300 килограмм. Ракета может применяться для нанесения ударов не только по кораблям, но и по наземным целям с заранее известными координатами на дистанции до 500 км.

Крылатые ракеты "Калибр" могут вооружаться проникающей фугасной боевой частью массой до полутонны и имеют дальность стрельбы около полутора тысяч километров.

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Теги:
Черноморский флот ВМФ России, Черноморский флот


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