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Антикоррупционный лагерь: два дня пикета у Парламента Абхазии

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Sputnik Абхазия
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У Парламента Абхазии второй день проходит пикет, его участники требуют от депутатов принятия антикоррупционного закона.

Пикет у здания Парламента Абхазии начался 4 февраля. Его участники потребовали принятия антикоррупционного закона. Активисты обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

Сессия Парламента Абхазии, в повестке которой – законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", состоится 6 февраля.

Участники пикета намерены не расходиться до того времени, пока парламентарии не примут законопроект в окончательном чтении.

По словам одного из организаторов пикета Джансуха Адлейба, днем 5 февраля около 40 сотрудников милиции забрали палатки, выставленные протестующими у Парламента. Затем Адлейба с еще одним своим сторонником последовали в Управление внутренних дел по Сухуму для дачи показаний.

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