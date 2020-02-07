Первый после модернизации: опубликованы кадры полета ракетоносца Ту-160М

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Он продолжался около 35 минут, самолет поднимался на максимальную высоту 1500 метров.

Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 "Игорь Сикорский".

Передача в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок.

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