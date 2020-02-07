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Первый после модернизации: опубликованы кадры полета ракетоносца Ту-160М

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200207/1029407004/Pervyy-posle-modernizatsii-opublikovany-kadry-poleta-raketonostsa-Tu-160M.html

Минобороны России опубликовало видеокадры первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Он продолжался около 35 минут, самолет поднимался на максимальную высоту 1500 метров.

Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 "Игорь Сикорский". 

Передача в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок.

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