Первый после модернизации: опубликованы кадры полета ракетоносца Ту-160М

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Он продолжался около 35 минут, самолет поднимался на максимальную высоту 1500 метров.
Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 "Игорь Сикорский".
Передача в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок.
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