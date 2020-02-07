Под покровом снега: замерзшая Рица

Озеро Рица крайне редко замерзает. Но это произошло впервые за последние несколько лет. Необычный наряд Рицы по-особенному привлекает местных жителей и туристов, которые ездят в Рицинский реликтовый национальный парк специально, чтобы воочию посмотреть на это явление.

На Рице уже выпало до метра снега. Проезд в национальный парк открыт. Но до озера пропускают только автомобили с высоким клиренсом. Легковушки же могут проехать только до Голубого озера.

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Главного Кавказского хребта в пределах рек Гега и Пшица. Он был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров. Сильная дифференциация рельефа, от 100 метров до 3256 метров над уровнем моря, создают богатый спектр экологических условий для произрастания редких видов растений и обитания животных.

Климат в парке очень разнообразен благодаря высотной поясности, от умерено-теплого в нижней части до холодного в верхней части. Абсолютный минимум температуры в высокогорье —30°С, а абсолютный максимум +32°С. Среднегодовое количество осадков составляет 1650 миллиметров. Высота снежного покрова в Ауадхарской долине достигает пяти-шести метров. В некоторых местах высокогорья снег не успевают растаять в течение всего лета.

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