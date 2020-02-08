Поддержали огнем: артиллеристы отбили у "врага" важный рубеж под Оренбургом

В деле себя показали самоходные орудия "Хоста" и реактивные системы залпового огня "Град". Артиллеристы подразделений Центрального военного округа оказали огневую поддержку мотострелкам. По сценарию учений последние атаковали условного противника, захватившего важный рубеж. Задачей было прорвать оборону "неприятеля".

Артиллерийские расчеты поразили районы сосредоточения резервов, скопления живой силы и легкой бронетехники "противника". Для корректировки огня военные использовали беспилотники "Орлан-10".

Тактический эпизод был разыгран на полигоне Тоцкое под Оренбургом.

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