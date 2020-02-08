Дождь, снег и оттепель: часть Орегона ушла под воду из-за непогоды

На американский штат Орегон обрушились сильнейшие наводнения. Город Пендлтон оказался почти полностью скрыт под водой.

К природному бедствию привела совокупность факторов. В региона в течение двух дней шли проливные дожди, а в горах был сильный снегопад. После этого пришло резкое потепление, река Уматилла вышла из берегов и затопила Пендлтон.

Уровень воды в реке поднялся почти на 5,8 метра. Некоторые городские постройки ушли под воду. Оказались подтоплены подвалы большинства частных домов.

Губернатор Орегона Кейт Браун объявила несколько округов штата заной стихийного бедствия.

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