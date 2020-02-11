Не летают самолеты и не ездят поезда: на Европу обрушился ураган "Киара"

Удар стихии пришелся на Германию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Францию, Чехию и Словению. Во многих городах отменили культурные мероприятия и закрыли школы. На побережье соседней Нормандии ветер поднял волны высотой с трехэтажный дом.
Больше всего от урагана "Киара" пострадала Великобритания. В Уэльсе и Англии затопило с десяток городов, включая Бирмингем.
По всей Европе отменили сотни авиарейсов. В некоторых регионах остановилось железнодорожное сообщение из-за упавших на рельсы деревьев. Власти призывают людей по возможности не покидать свои дома.
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