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Три флагмана и одна раскладушка: Samsung показала новинки

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200212/1029440044/Tri-flagmana-i-odna-raskladushka-Samsung-pokazala-novinki.html

Компания Samsung на презентации в Сан-Франциско показала новую модель складного смартфона и линейку флагманов Galaxy S20.

Самое большое внимание обратили на новинку Galaxy Z Flip с раскладывающимся корпусом. У смартфона экран размером 6,7 дюйма. Складывать и раскрывать устройство можно примерно 200 тысяч раз. Стоить такой телефон будет 1380 долларов.

Кроме того, Samsung показала линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. В нее вошли из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Новинки поступят в продаже в России 13 марта. Galaxy S20 обойдется 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять тысяч дороже, S20 Ultra будет стоить 99,99 тысяч рублей.

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