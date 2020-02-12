Мобильность и гибкость: Samsung представила новый складной смартфон

В ходе презентации компания также показала другие новинки - обновленную линейку флагманских смартфонов Galaxy S20.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Южнокорейская компания Samsung на презентации обновленной линейки гаджетов в Сан-Франциско представила новую модель складного смартфона Galaxy Z Flip.

У смартфона экран размером 6,7 дюйма, в сложенном состоянии он легко умещается в ладони или кармане. Складывать и раскрывать устройство можно примерно 200 тысяч раз.

Galaxy Z Flip - вторая модель складного смартфона от Samsung, разработанная совместно с Google. Старт продаж запланирован на 14 февраля, стоимость смартфона составит 1380 долларов.

Кроме того, Samsung показала линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. В нее вошли из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все они оснащены дисплеями Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Устройства поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

У основной камеры смартфонов S20 и S20+ разрешение 64 мегапикселя, у S20 Ultra - 108 мегапикселей. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.

Устройства имеют от 128 до 256 гигабайт встроенной памяти.

Новинки поступят в продаже в России 13 марта. Galaxy S20 обойдется 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять тысяч дороже, S20 Ultra будет стоить 99,99 тысяч рублей.

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