00:45 13 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.05
  • EUR68.78
Поиск
Видео

Первый из космодромов: 65 лет истории Байконура

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА Новости
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200212/1029443021/Pervyy-iz-kosmodromov-65-let-istorii-Baykonura.html

12 февраля 2020 года исполнилось 65 лет со дня принятия решения Советом министров СССР о строительстве первого в мире космодрома. С Байконура покорять Вселенную отправились и первый спутник, и первый человек - Юрий Гагарин.

Космодром Байконур, который находится на территории современного Казахстана, вырос из ракетного полигона. Стартовый комплекс был возведен в 1956 году.

Интересный факт: для обеспечения секретности в 350 км от настоящего Байконура был построен мнимый космодром. Именно его указывали во всех  сообщениях советской печати о запусках спутников. И только после старта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года космодром получил открытое название Байконур.

С 1957 года по настоящее время с космодрома осуществлены 1512 пусков ракет космического назначения и 1191 пуск межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте также: 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В масках и перьях: шоу The Blonds в Нью-Йорке
Первый из космодромов: 65 лет истории Байконура
Карта распространения нового коронавируса


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться