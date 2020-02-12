Первый из космодромов: 65 лет истории Байконура

12 февраля 2020 года исполнилось 65 лет со дня принятия решения Советом министров СССР о строительстве первого в мире космодрома. С Байконура покорять Вселенную отправились и первый спутник, и первый человек - Юрий Гагарин.

Космодром Байконур, который находится на территории современного Казахстана, вырос из ракетного полигона. Стартовый комплекс был возведен в 1956 году.

Интересный факт: для обеспечения секретности в 350 км от настоящего Байконура был построен мнимый космодром. Именно его указывали во всех сообщениях советской печати о запусках спутников. И только после старта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года космодром получил открытое название Байконур.

С 1957 года по настоящее время с космодрома осуществлены 1512 пусков ракет космического назначения и 1191 пуск межконтинентальных баллистических ракет.

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