Первый из космодромов: 65 лет истории Байконура

Космодром Байконур, который находится на территории современного Казахстана, вырос из ракетного полигона. Стартовый комплекс был возведен в 1956 году.
Интересный факт: для обеспечения секретности в 350 км от настоящего Байконура был построен мнимый космодром. Именно его указывали во всех сообщениях советской печати о запусках спутников. И только после старта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года космодром получил открытое название Байконур.
С 1957 года по настоящее время с космодрома осуществлены 1512 пусков ракет космического назначения и 1191 пуск межконтинентальных баллистических ракет.
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