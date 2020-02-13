Американскую колонну забросали камнями на востоке Сирии

Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.

На одном из блокпостов рядом с городом Камышлы подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута американскую колонну. Между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт, и американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате инцидента погиб 14-летний подросток, еще один житель получил ранения.

После, когда колонна продолжила свой путь, местные жители начали забрасывать ее камнями. На одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова.

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