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Американскую колонну забросали камнями на востоке Сирии

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200213/1029444902/Amerikanskuyu-kolonnu-zabrosali-kamnyami-na-vostoke-Sirii.html

Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.

На одном из блокпостов рядом с городом Камышлы подразделение правительственных войск остановило отклонившуюся от маршрута американскую колонну. Между военнослужащими из США и местными жителями возник конфликт, и американские солдаты открыли огонь на поражение. В результате инцидента погиб 14-летний подросток, еще один житель получил ранения.

После, когда колонна продолжила свой путь, местные жители начали забрасывать ее камнями. На одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. 

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