Как НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе

НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (“Защитник Европы - 2020”). В рамках маневров будет отработана переброска американских военных в Европу.

В общей сложности в маневрах примет участие 37 тысяч военных из 18 стран. На полигоне НАТО Берген-Хоне, Германия, к транспортировке уже подготовили десятки танков, бронетехнику и другие виды вооружения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что учения НАТО вызывают серьезную озабоченность в Москве, поэтому Россия будет вынуждена отреагировать на Defender Europe 2020.

“Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - подчеркнул Лавров и добавил, что "те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность”.

Читайте также: