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Как НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200213/1029450785/Kak-NATO-gotovitsya-k-krupneyshim-za-25-let-ucheniyam-v-Evrope.html

НАТО начало подготовку к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе - Defender Europe 2020 (“Защитник Европы - 2020”). В рамках маневров будет отработана переброска американских военных в Европу.

В общей сложности в маневрах примет участие 37 тысяч военных из 18 стран. На полигоне НАТО Берген-Хоне, Германия, к транспортировке уже подготовили десятки танков, бронетехнику и другие виды вооружения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что учения НАТО вызывают серьезную озабоченность в Москве, поэтому Россия будет вынуждена отреагировать на Defender Europe 2020.

“Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - подчеркнул Лавров и добавил, что "те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность”.

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