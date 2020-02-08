09:27 08 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.47
  • EUR69.63
Поиск

Космическая угроза: генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

© CC0
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102791/90/1027919033.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200208/1029413403/Kosmicheskaya-ugroza-general-NATO-obvinil-Rossiyu-v-presledovanii-sputnikov-SShA.html

По словам генерала Андре Ланата, космос больше не является безопасной зоной, и западным космическим державам грозит реальная опасность.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил об опасности в космосе, исходящей от России. 

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", - заявил Ланата в интервью газете The Washington Examiner.

По его словам, западным странам грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты. Как утверждает Ланата, Россия запустила некий спутник-инспектор, который наблюдает за американским разведывательным аппаратом. Однако точно определить, какие функции он несет и насколько велика потенциальная опасность, специалисты пока не смогли. 

Ланата подчеркнул, что на угрозы входящим в НАТО космическим державам придется реагировать самостоятельно, потому что у альянса "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие мер по защите тех или иных национальных космических объектов".

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мир в фотографиях за неделю: борьба с коронавирусом, дьяволом и засухой
Под покровом снега: замерзшая Рица
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться