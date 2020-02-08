Космическая угроза: генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

По словам генерала Андре Ланата, космос больше не является безопасной зоной, и западным космическим державам грозит реальная опасность.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил об опасности в космосе, исходящей от России.

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", - заявил Ланата в интервью газете The Washington Examiner.

По его словам, западным странам грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты. Как утверждает Ланата, Россия запустила некий спутник-инспектор, который наблюдает за американским разведывательным аппаратом. Однако точно определить, какие функции он несет и насколько велика потенциальная опасность, специалисты пока не смогли.

Ланата подчеркнул, что на угрозы входящим в НАТО космическим державам придется реагировать самостоятельно, потому что у альянса "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие мер по защите тех или иных национальных космических объектов".

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