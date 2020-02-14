За Будапешт: праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения венгерской столицы

До сегодняшнего для из 35 членов Общественной палаты оставалось избрать 11 - от политических партий и общественных организаций.

Как и во всем мире, 14 февраля романтики в Абхазии отмечают День Святого Валентина. В праздник всех влюбленных корреспондент Sputnik решил узнать секрет счастливого брака у Рудольфа Когония и Марии Зантария, которые в этом году отметили 56 лет со дня свадьбы.