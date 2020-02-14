17:59 14 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR68.77
Поиск
Видео

За Будапешт: праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения венгерской столицы

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200214/1029452510/Za-Budapesht-prazdnichnyy-salyut-v-Moskve-v-chest-75-letiya-osvobozhdeniya-vengerskoy-stolitsy-.html

В Москве прошел торжественный салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от фашистской оккупации.

Венгерскую столицу освободили в ходе операции, которая началась 29 октября 1944-го и завершилась 13 февраля 1945 года.

С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Советские войска нанесли серьезный урон немецкой группе армий "Юг" и получили возможность начать готовиться к проведению завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мир в фотографиях за неделю: "Оскар", беспорядки в Казахстане и гонки на ламах
Валентинка из танков: креативное предложение руки и сердца по-армейски
Карта распространения нового коронавируса


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться