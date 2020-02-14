За Будапешт: праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения венгерской столицы

Венгерскую столицу освободили в ходе операции, которая началась 29 октября 1944-го и завершилась 13 февраля 1945 года.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Советские войска нанесли серьезный урон немецкой группе армий "Юг" и получили возможность начать готовиться к проведению завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.
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