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Валентинка из танков: креативное предложение руки и сердца по-армейски

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200214/1029453827/Valentinka-iz-tankov-kreativnoe-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-po-armeyski.html

Лейтенант Таманской дивизии сделал оригинальное предложение руки и сердца своей возлюбленной. Для этого ему понадобилось 16 танков Т-72Б3.

На подмосковном полигоне Алабино две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. В его центр военнослужащий привел свою девушку, встал на одно колено и предложил стать его женой. 

Возлюбленная танкиста не смогла сказать "нет". 

Как сообщает телеканал "Звезда", экипажи Т-72Б3 выполнили чрезвычайно сложную фигуру, чтобы помочь своему сослуживцу окончательно покорить свою возлюбленную. 

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