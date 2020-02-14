Валентинка из танков: креативное предложение руки и сердца по-армейски

На подмосковном полигоне Алабино две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. В его центр военнослужащий привел свою девушку, встал на одно колено и предложил стать его женой.
Возлюбленная танкиста не смогла сказать "нет".
Как сообщает телеканал "Звезда", экипажи Т-72Б3 выполнили чрезвычайно сложную фигуру, чтобы помочь своему сослуживцу окончательно покорить свою возлюбленную.
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