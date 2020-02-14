Любовь длиною в полвека: пара из Абхазии раскрыла секреты счастливого брака

Ко Дню Святого Валентина Sputnik Абхазия решил узнать у семейной пары, которая прожила вместе больше половины века, в чем же секрет их счастья.

Рудольф Когония и Мария Зантария живут вместе 56 лет. Пара познакомилась еще школьниками. В девятом классе Рудольф перевелся из кутольской средней школы в тамышскую и попал в класс, в котором училась Мария.

Молодому Рудольфу сразу понравилась черноволосая Мария. По ее словам, он был очень настойчив в своих ухаживаниях. Мария же, как и подобает абхазской девушке, не проявляла своих чувств до последнего.

Пара поженилась после того, как Рудольф вернулся из армии, и с тех пор живет вместе. Рудольф и Мария прошли испытание войной и бедностью, но, по их словам, никогда не упрекали друг друга и не ссорились.

По мнению пары, главное в семейных отношениях - не только любовь, но и уважение друг к другу и к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь.

Сегодня пара живет в большом доме, вместе с детьми и внуками. Рудольф и Мария считают, что семья должна жить вместе, а уважение и взаимопонимание – это совместный труд каждого члена семьи.

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