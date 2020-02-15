ЯНеВирус: как вспышка коронавируса в Китае переросла во вспышку расизма

Китайцы и выходцы из других азиатских стран начали сталкиваться с предвзятым отношением и проявлениями расизма из-за вспышки коронавируса в КНР.

В разных странах мира многим китайцам отказывают в обслуживании или попросту оскорбляют. В вязи с этим азиаты во Франции запустили флешмоб в соцсетях с хештегом #ЯНеВирус.

Распространение вируса сопровождается также распространением фейковых новостей в соцсетях. В связи с этим сотрудники Всемирной организации здравоохранения даже проводили встречу с представителями компаний Facebook, Google и Amazon. На ней обсуждались меры по предотвращению распространения недостоверной информации по поводу коронавируса.

Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, вылечить удалось 8 тысяч пациентов.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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