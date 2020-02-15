Вирус и фейки: ВОЗ провела переговоры с Google и Facebook по поводу коронавируса

Обеспокоенностью людей по поводу вспышки заболевания пользуются интернет-мошенники и недобросовестные предприниматели.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Распространение в мире нового опасного типа коронавируса заставило Всемирную организацию здравоохранения обратиться к технологическим гигантам. В Кремниевой долине в США прошла встреча представителей ВОЗ и компаний Facebook, Amazonи и Google, сообщает CNBC.

Переговоры, проходившие в штаб-квартире Facebook были организованы по инициативе Всемирной организации здравоохранения. На них обсуждались меры по предотвращению распространения недостоверной информации по поводу коронавируса.

По итогам встречи представитель ВОЗ Энди Паттисон заявил, что технологические гиганты начинают наращивать борьбу с фейковыми новостями о коронавирусе, поэтому тон публикаций о нем начал меняться. Однако обеспокоенностью людей по-прежнему пользуются интернет-мошенники и недобросовестные предприниматели.

Паттисон также предложил на встрече помочь компаниям проверять факты, которые они или их пользователи публикуют, вместо того чтобы полагаться на третьих лиц.

Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, вылечить удалось 8 тысяч пациентов.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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