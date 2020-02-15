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Угроза санкциями для партнеров России: почему Вашингтон боится здоровой конкуренции

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200215/1029461535/Ugroza-sanktsiyami-dlya-partnerov-Rossii-pochemu-Vashington-boitsya-zdorovoy-konkurentsii.html

Американские власти обеспокоены нарастающим влиянием России на мировом рынке вооружений и хотят защитить свой военно-промышленный комплекс путем введения санкций против торговых партнеров России.

На сей раз под горячую руку рискует попасть Мексика. США могут ввести санкции в отношении этой страны, в случае покупки ею российских военных вертолетов.

Ограничительные меры могут последовать в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Он был принят в США в 2017 году и предусматривает применение американским правительством ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку оружия и военной техники. 

Почему в США так боятся здоровой конкуренции и что будет после утрачивания эффекта от санкций – смотрите в видеоролике. 

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