Угроза санкциями для партнеров России: почему Вашингтон боится здоровой конкуренции

Американские власти обеспокоены нарастающим влиянием России на мировом рынке вооружений и хотят защитить свой военно-промышленный комплекс путем введения санкций против торговых партнеров России.

На сей раз под горячую руку рискует попасть Мексика. США могут ввести санкции в отношении этой страны, в случае покупки ею российских военных вертолетов.

Ограничительные меры могут последовать в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Он был принят в США в 2017 году и предусматривает применение американским правительством ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку оружия и военной техники.

Почему в США так боятся здоровой конкуренции и что будет после утрачивания эффекта от санкций – смотрите в видеоролике.

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