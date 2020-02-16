15:36 16 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR68.77
Поиск
Видео

Нипочем реки и буераки: девятилетний гонщик покорил бездорожье

Получить короткую ссылку
3110
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200216/1029468237/Nipochem-reki-i-bueraki-devyatiletniy-gonschik-pokoril-bezdorozhe.html

Мохаммаду Мехди Афшару из иранского города Казвин всего девять лет, но он уже так уверенно чувствует себя за рулем, что его навыкам езды по бездорожью могли бы позавидовать многие взрослые водители.

"Мой дедушка был водителем, он и научил меня", - говорит Мохаммад, добавляя, что хотел бы участвовать в международных соревнованиях.

Дед и тренер мальчика Хасан Али Эхсани сказал, что его внук уже стал рекордсменом в Иране как самый юный водитель, профессионально управляющий автомобилем в условиях бездорожья. Он надеется, что Мохаммад получит поддержку от международных компаний и сможет показать миру свое мастерство.

Читайте также: 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Взгляд из космоса: Google Earth показал Землю, какой вы ее еще не видели
Нипочем реки и буераки: девятилетний гонщик покорил бездорожье
Карта распространения нового коронавируса


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться