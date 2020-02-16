Нипочем реки и буераки: девятилетний гонщик покорил бездорожье

Мохаммаду Мехди Афшару из иранского города Казвин всего девять лет, но он уже так уверенно чувствует себя за рулем, что его навыкам езды по бездорожью могли бы позавидовать многие взрослые водители.

"Мой дедушка был водителем, он и научил меня", - говорит Мохаммад, добавляя, что хотел бы участвовать в международных соревнованиях.

Дед и тренер мальчика Хасан Али Эхсани сказал, что его внук уже стал рекордсменом в Иране как самый юный водитель, профессионально управляющий автомобилем в условиях бездорожья. Он надеется, что Мохаммад получит поддержку от международных компаний и сможет показать миру свое мастерство.

Читайте также: