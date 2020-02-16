Нипочем реки и буераки: девятилетний гонщик покорил бездорожье

"Мой дедушка был водителем, он и научил меня", - говорит Мохаммад, добавляя, что хотел бы участвовать в международных соревнованиях.
Дед и тренер мальчика Хасан Али Эхсани сказал, что его внук уже стал рекордсменом в Иране как самый юный водитель, профессионально управляющий автомобилем в условиях бездорожья. Он надеется, что Мохаммад получит поддержку от международных компаний и сможет показать миру свое мастерство.
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