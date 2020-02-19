Один век и 11 лет: история долгожительницы из Гала

В Гале живет одна из самых взрослых долгожительниц Абхазии – Зинаида Шамугия. В прошлом году женщине исполнилось 111 лет.

Жительница Гала Зинаида Шамугия родилась в селе Баргяп в 1908 году. Родители девочки рано умерли, Зина с братом и сестрой воспитывались в семье дяди.

Все детство девочка помогала родственникам вести хозяйство, на поле дети могли проводить весь день. В 20 лет Зинаида вышла замуж, ее мужу было тогда уже 70 лет. По словам женщины, никто не заставлял ее вступать в брак с пожилым мужчиной.

"Я сама захотела за него выйти. Мужчина был хороший, меня уважал, не обижал. Он отлично владел русским языком, окончил институт в Харькове, был председателем обкома в селе. Да, и деньги у него были", - рассказала она.

Сейчас долгожительница живет в доме у дальних родственников. Уже давно Зинаида потеряла мужа, более 20 лет назад умер ее сын и внук. За бабушкой ухаживают родственники и соседи.

И в свои 111 лет бабушка Зина не сидит на месте. Она ведет хозяйство, выращивает овощи и фрукты в огороде, собирает орехи.

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