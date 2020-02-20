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Это неизбежно: Турция готова начать военную операцию в Идлибе

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200220/1029498115/Eto-neizbezhno-Turtsiya-gotova-nachat-voennuyu-operatsiyu-v-Idlibe.html

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать военную операцию в сирийском Идлибе.

Судя по его словам, Турция не намерена передавать регион законным властям Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Переговоры с российской стороной о ситуации в Идлибе, по мнению Эрдогана, не принесли результата, который удовлетворил бы Анкару. 

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если слова Эрдогана относятся к операции против легитимной сирийской власти, то это худший вариант развития событий. Он подчеркнул, что если же Турция имеет в виду действия против террористов в Идлибе, то это вписывается в сочинские договоренности.

Россия и Турция договорились в сентябре 2018 года в Сочи о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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