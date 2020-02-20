Это неизбежно: Турция готова начать военную операцию в Идлибе

Судя по его словам, Турция не намерена передавать регион законным властям Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Переговоры с российской стороной о ситуации в Идлибе, по мнению Эрдогана, не принесли результата, который удовлетворил бы Анкару.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если слова Эрдогана относятся к операции против легитимной сирийской власти, то это худший вариант развития событий. Он подчеркнул, что если же Турция имеет в виду действия против террористов в Идлибе, то это вписывается в сочинские договоренности.

Россия и Турция договорились в сентябре 2018 года в Сочи о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Читайте также: