Вопрос времени: Турция объявила о готовности начать военную операцию в Идлибе

В Анкаре заявили, что переговоры с российской стороной по поводу обострения ситуации в этом сирийском регионе не дали ожидаемого результата.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать военную операцию в сирийском Идлибе в связи стем, что на переговорах с Россией турецкая сторона не получила удовлетворяющего ее результата, передает РИА Новости.

"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара решительно настроена превратить Идлиб в безопасное место, "чего бы это ни стоило".

Первый этап переговоров представителей России и Турции в связи с эскалацией напряженности на северо-западе Сирии состоялся на прошлой неделе в Анкаре. Второй этап прошел в Москве в минувшие понедельник и вторник.

Эрдоган ранее заявлял, что призвал Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб. В противном случае он пригрозил военным ответом.

В мае 2017 года Россия, Иран и Турция договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль сирийских властей. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, до сих пор не контролируется Дамаском. Большую часть захватили террористы из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). В сентябре 2018 года Москва и Анкара в ходе переговоров в Сочи согласовали создание демилитаризованной зоны в Идлибе, где присутствуют более десятка различных формирований.

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