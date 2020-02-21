Крылья Северного флота: полеты противолодочных Ил-38

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Акция протеста у здания администрации Ткуарчала завершилась Активисты, требовавшие отставки главы Ткуарчала Аиды Чачхалия, опровергли свою причастность к кандидату в президенты Аслану Бжания и политической партии "Амцахара". 234

Без срока древности: почему в Абхазии не могут решить проблему черных копателей Как в Абхазии предлагают бороться с черными копателями, почему проблему не удается решить и что делать для ликвидации "кладоискательства", обсудили в научно-культурном Центре Юрия Воронова при Абхазском государственном университете. 36