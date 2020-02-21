Крылья Северного флота: полеты противолодочных Ил-38

Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота провели учения, главной целью которых был поиск подводных лодок "противника" в акватории Баренцева моря.
В общей сложности летчики провели в воздухе порядка 50 часов.
Также молодых пилотов учили навигации в условиях Крайнего Севера и при полетах над безориентирной местностью.
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