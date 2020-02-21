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Крылья Северного флота: полеты противолодочных Ил-38

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200221/1029500878/Krylya-Severnogo-flota-polety-protivolodochnykh-Il-38-.html

Минобороны России опубликовало видео тренировочных полетов летчиков морской авиации Северного флота на противолодочных самолетах Ил-38 над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота провели учения, главной целью которых был поиск подводных лодок "противника" в акватории Баренцева моря.

В общей сложности летчики провели в воздухе порядка 50 часов.

Также молодых пилотов учили навигации в условиях Крайнего Севера и при полетах над безориентирной местностью.

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