Тысячи фейерверков в небе над Москвой: 23 Февраля отпраздновали салютом

В Москве дали праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Небо надо столицей осветили 10 тысяч фейерверков.

Залпы били даны из 72 салютных установок, размещенных в 16 точках города. Купола разрывов превышали 300 метров.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, сценарий салюта был спроектирован с помощью специального программного обеспечения. Оно позволяет "проектировать и моделировать сценарий салюта и добиваться бесконечного разнообразия картин".

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.

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