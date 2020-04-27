03:51 28 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.50
  • EUR80.76
Поиск
Важно:
Видео

Сбила фашистский самолет: глава МИД Южной Осетии рассказал о воевавшей родственнице

Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (62)
89 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200427/1029990552/Sbila-fashistskiy-samolet-glava-MID-Yuzhnoy-Osetii-rasskazal-o-voevavshey-rodstvennitse.html

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал про членов своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне.

У деда Дмитрия Медоева было шестеро детей - четыре сына и две дочери. В 1941 году они все служили в армии. Одна из дочерей, тетя Дмитрия Медоева, была удостоена ордена Красой Звезды. В войну она служили в противовоздушных силах и сбила фашистский самолет. 

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Читайте также: 

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (62)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии
Спасет только чудо: США на пороге новой Великой депрессии
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться