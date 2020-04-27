Сбила фашистский самолет: глава МИД Южной Осетии рассказал о воевавшей родственнице

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал про членов своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне.

У деда Дмитрия Медоева было шестеро детей - четыре сына и две дочери. В 1941 году они все служили в армии. Одна из дочерей, тетя Дмитрия Медоева, была удостоена ордена Красой Звезды. В войну она служили в противовоздушных силах и сбила фашистский самолет.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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