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Самолет против "полуторки": актер Крыжановский рассказал историю деда-фронтовика

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (66)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200428/1029998753/Samolet-protiv-polutorki-akter-Kryzhanovskiy-rasskazal-istoriyu-deda-frontovika.html

Заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал историю своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Под Сталинградом во время одного из боев дед Евгения Крыжановского Григорий Иосифович вез на передовую снаряды на своей "полуторке". Его заметил фашистский летчик, развернулся и погнался следом.

"Если бы дед ехал по дороге, то наверняка летчик сбросил бы бомбу и попал в машину. Но дед свернул и поехал по полю", - вспоминает Крыжановский.

Немецкий летчик несся за "полуторкой", сбрасывал бомбы, строчил из пулеметов, но так и не смог попасть в виляющий то влево, то вправо автомобиль. 

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (66)


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