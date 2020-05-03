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Пытки и три побега из плена: экс-премьер Армении рассказал об участии отца в войне

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (81)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200503/1030044305/Pytki-i-tri-pobega-iz-plena-eks-premer-Armenii-rasskazal-ob-uchastii-ottsa-v-voyne.html

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году акция проводится в третий раз.

Хосров Арутюнян, занимавший в 1992-1993 годах пост премьер-министра Армении, стал участником проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" и рассказал о своем отце Мелике Арутюняне.

"В 1941 году отец добровольно пошел на фронт. Он воевал в 205-м особом батальоне, в 1942 году участвовал в ожесточенных боях в Крыму. Там он попал в плен, дважды пытался устроить побег, но безуспешно. Отец рассказывал, что после этого его не только избивали и пытали, но и вырвали зубы с корнями…", - вспоминает Арутюнян.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. Семейные истории из Беларуси, Абхазии, Кыргызстана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Южной Осетии становятся достоянием великой военной летописи, напоминают о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (81)


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Пытки и три побега из плена: экс-премьер Армении рассказал об участии отца в войне
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