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Спас товарищей из горящего танка: Валерий Кварчия рассказал о боевом пути отца

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200505/1030057192/Spas-tovarischey-iz-goryaschego-tanka-Valeriy-Kvarchiya-rasskazal-o-boevom-puti-ottsa.html

Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал историю своего отца, который воевал в годы Великой Отечественной войны.

Отец спикера Парламента республики Валерия Кварчия Еремей Кварчия участвовал в советско-финской войне и оборонял Ленинград. Он был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда".

"Семья моего деда приняла непосредственное участие в войне. У деда было пятеро детей – четыре сына и одна дочь. Все, кроме одного сына, были призваны в армию еще до начала войны. Мой отец учился перед войной в педагогическом техникуме и после окончания учебы в 1940 году был призван в армию и участвоватл в советско-финской войне. Боевое крещение он получил в Заполярье. Служил в Псковской танковой дивизии, был стрелком. В 1942 году принимал участие в обороне Ленинграда", - поделился Кварчия.

В середине 1942 года танк, в котором находился Еремей Кварчия, был подбит. Несмотря на ранение, он помог своим товарищам выбраться из горящего танка. Он оттащил однополчан подальше от машины и сразу потерял сознание. О проявленной отваге солдата из Абхазии написали статью в газете "Красная звезда".

Еремей Кварчия вернулся домой в 1943 году. Он тяжело болел, но все равно продолжал работать - преподавал в одной из абхазских школ.
Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)


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