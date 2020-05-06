Чудом вернулись домой: Александр Шоуа рассказал о своих воевавших дедах

Певец и музыкант Александр Шоуа для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал историю своих дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

По рассказу Александра Шоуа, его дед Алексей Шоуа прошел всю войну в звании рядового и дошел до Будапешта в составе 101-го мотострелкового полка. Был контужен и числился пропавшим без вести, но все же ему удалось вернуться домой. Он умер в 2004 году.

Отец его матери – Александр Бланк в звании младшего лейтенанта из Брянского военного училища поступил на службу в регулярные войска СССР. Во время войны он попал в концлагерь, откуда сбежал 4 мая 1945 года. Бланк ушел из жизни в 1965 году.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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