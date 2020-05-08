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Войне конец: как подписывали Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200508/1017911360.html
Войне конец: как подписывали Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии
8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Смотрите на архивных кадрах, как проходила процедура, положившая конец Великой Отечественной войне.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32183020&type=mp4
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PT1M33S
2020-05-08T09:51Z

8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Смотрите на архивных кадрах, как проходила процедура, положившая конец Великой Отечественной войне.

Юридический документ, подписанный в пригороде Берлина, установил перемирие на фронтах Второй мировой войны, направленных против Германии, обязал германские вооруженные силы прекратить сопротивление, личному составу сдаться и передать материальную часть противнику.

Для подписания Акта о безоговорочной капитуляции на берлинский аэродром Темпельхоф прибыли представители Верховного главнокомандования союзных войск. Представители гитлеровского командования были доставлены туда под охраной.

Церемония подписания документа началась ровно в полночь. 

Этот исторический акт поставил юридическую точку в самой кровопролитной войне, которую когда-либо знало человечество.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)


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