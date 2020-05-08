Войне конец: как подписывали Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии

Юридический документ, подписанный в пригороде Берлина, установил перемирие на фронтах Второй мировой войны, направленных против Германии, обязал германские вооруженные силы прекратить сопротивление, личному составу сдаться и передать материальную часть противнику.
Для подписания Акта о безоговорочной капитуляции на берлинский аэродром Темпельхоф прибыли представители Верховного главнокомандования союзных войск. Представители гитлеровского командования были доставлены туда под охраной.
Церемония подписания документа началась ровно в полночь.
Этот исторический акт поставил юридическую точку в самой кровопролитной войне, которую когда-либо знало человечество.
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