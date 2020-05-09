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Крылья Победы: кадры воздушного парада над Москвой

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200509/1030094624/Krylya-pobedy-kadry-vozdushnogo-parada-nad-Moskvoy-.html

Воздушный парад, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился над Красной площадью.

В небе над Москвой пролетели в парадном строю 75 вертолетов и самолетов. В том числе бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал". Не обошлось и без новейших истребителей пятого поколения Су-57 - их над Красной площадью пролетело четыре.

Закрыла воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета государственного флага России.

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