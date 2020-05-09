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Ранения, ордена и медали: Леон Кварчия рассказал о деде-фронтовике

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200509/1030095184/Raneniya-ordena-i-medali-Leon-Kvarchiya-rasskazal-o-dede-frontovike.html

Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.

Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда Ушанги Басария, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.

Кварчия рассказал, что его родственник был несколько раз тяжело ранен, получил контузию. Он получил несколько наград и даже был представлен к званию Герой Советского Союза. 

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)


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