Ранения, ордена и медали: Леон Кварчия рассказал о деде-фронтовике

Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.

Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда Ушанги Басария, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.

Кварчия рассказал, что его родственник был несколько раз тяжело ранен, получил контузию. Он получил несколько наград и даже был представлен к званию Герой Советского Союза.

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