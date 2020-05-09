Ранения, ордена и медали: Леон Кварчия рассказал о деде-фронтовике

Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда Ушанги Басария, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.
Кварчия рассказал, что его родственник был несколько раз тяжело ранен, получил контузию. Он получил несколько наград и даже был представлен к званию Герой Советского Союза.
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