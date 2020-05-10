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Десять тысяч выстрелов: праздничный салют над Москвой в честь Дня Победы

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (140)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200510/1030099419/Desyat-tysyach-vystrelov-prazdnichnyy-salyut-nad-Moskvoy-v-chest-Dnya-Pobedy.html

В время торжественного салюта вечернее небо Москвы в течение 10 минут украсило свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов.

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо столицы.

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля "КамАЗ".

Салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (140)


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