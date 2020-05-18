20:05 18 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.98
  • EUR78.94
Поиск

Границу Абхазии с Россией пересекли 453 человека за четыре дня

© Sputnik / Акоп Кущян
Коронавирус -2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (477)
3610
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200518/1030160636/Granitsu-Abkhazii-s-Rossiey-peresekli-453-cheloveka-za-chetyre-dnya.html

Медицинская бригада МЧС Абхазии осуществляет круглосуточное дежурство на абхазо-российской границе для мониторинга состояния граждан, прибывающих в республику.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Абхазо-российскую границу пересекли в общей сложности 453 человека с 14 по 17 мая, сообщил на совещании с премьер-министром республики глава МЧС Лев Квициния.

В числе, въехавших на территорию республики за эти дни:

  • 188 человек - граждане Абхазии, в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России;
  • 53 человека - военнослужащие Российской Федерации;
  • 212 человек - водители транспортных средств, попадающие под категорию, ранее утвержденную Правительством республики.

Глава МЧС отметил, что медицинское управление ведомства осуществляет задачи по охране госграницы совместно с другими профильными ведомствами. 

"14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП "Псоу". В обязанности сотрудников МЧС входит мониторинг температуры тела пересекающих границу граждан, сбор и обработка сопутствующей информации с последующей ее передачей по линии Минздрава и МВД Абхазии", - сообщил Квициния.

Министр также отметил, что с 14 мая по 18 мая сотрудниками МЧС было продезинфицировано 800 квадратных метров территории, прилегающей к пропускному пункту "Псоу". 

Глава Правительства Александр Анкваб поручил МЧС республики провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии. 

Согласно распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания от 14 мая, МЧС республики совместно с Минздравом и МВД должно организовать до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

Читайте также:

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (477)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выпускной во время пандемии
Пустой Стамбул: кадры с беспилотника
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться