Границу Абхазии с Россией пересекли 453 человека за четыре дня

Медицинская бригада МЧС Абхазии осуществляет круглосуточное дежурство на абхазо-российской границе для мониторинга состояния граждан, прибывающих в республику.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Абхазо-российскую границу пересекли в общей сложности 453 человека с 14 по 17 мая, сообщил на совещании с премьер-министром республики глава МЧС Лев Квициния.

В числе, въехавших на территорию республики за эти дни:

188 человек - граждане Абхазии, в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России;

53 человека - военнослужащие Российской Федерации;

212 человек - водители транспортных средств, попадающие под категорию, ранее утвержденную Правительством республики.

Глава МЧС отметил, что медицинское управление ведомства осуществляет задачи по охране госграницы совместно с другими профильными ведомствами.

"14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП "Псоу". В обязанности сотрудников МЧС входит мониторинг температуры тела пересекающих границу граждан, сбор и обработка сопутствующей информации с последующей ее передачей по линии Минздрава и МВД Абхазии", - сообщил Квициния.

Министр также отметил, что с 14 мая по 18 мая сотрудниками МЧС было продезинфицировано 800 квадратных метров территории, прилегающей к пропускному пункту "Псоу".

Глава Правительства Александр Анкваб поручил МЧС республики провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии.

Согласно распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания от 14 мая, МЧС республики совместно с Минздравом и МВД должно организовать до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

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